وزير الخارجية الإسرائيلي: "الأغلبية داخل الحكومة تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساء اليوم الثلاثاء، إن"تحقيق السلام يحتاج تغييرا عميقا في الجانب الفلسطيني" وتابع"أي دولة فلسطينية حاليا ستكون دولة حماس"وأفاد"لا تغيير جذريا بين الفلسطينيين يسمح بتحقيق السلام حاليا"، وشدد على أنه"إرادة حقيقية لإبرام اتفاق حول الرهائن في غزة"

وأكد ساعر على أن"الاتفاق المرتقب بشأن غزة من شأنه أن يدشن مرحلة جديدة"وتابع"هناك أغلبية في الحكومة لدعم اتفاق غزة"

وفي وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، التقى ممثلو عائلات الرهائن، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه، وسط تقارير عن تقدم كبير على طريق التوصل إلى صفقة لإعادة أحبائهم. في الوقت نفسه، أصدرت عائلتا شتافي وهيمان بيانا قالتا فيه إنه "لم يُسمح لهما بالدخول إلى الاجتماع مع رئيس الوزراء".

وفي نهاية اللقاء تلقت العائلات رسالة من المقر الرئيسي جاء فيها: "أيها الأهالي الأعزاء. لقد غادرنا للتو اجتماعًا مع رئيس الوزراء. نحن في أوقات حرجة. إن الوقت ينفد ونحن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى. وأوضح لنا رئيس الوزراء أن المفاوضات تدور حول صفقة تشمل الجميع، ولكن الملخصات تتعلق فقط بالمرحلة الأولى، ونحن نشعر بقلق بالغ بشأن المرحلتين الثانية والثالثة."