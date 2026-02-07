مصادر في حماس: بعض المختطفين كانوا محتجزين تحت مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر في حماس والفصائل الفلسطينية، أن "عملية احتجاز المختطفين الإسرائيليين، أحياءً وأمواتاً، كانت مهمة بالغة الصعوبة والتعقيد، ولم تكن سهلة قط"، مشيرةً إلى "صدور تعليمات صارمة من القيادة العليا في القطاعين السياسي والعسكري بالعمل المكثف على احتجازهم، بمن فيهم القتلى".

وتابعت المصادر أن"الجيش الإسرائيلي كان على بُعد أمتار قليلة من بعض المختطفين عدة مرات خلال الحرب، وأن المسؤولين عن حمايتهم تمكنوا من تضليل القوات ومنعها من الوصول إليهم، أو إنقاذهم من هناك بطرق مختلفة لم تُكتشف. بل إن بعضهم كان مختبئاً في أنفاق تحت مواقع القوات الإسرائيلية دون أن يُكتشف أمره".

وكشفت مصادر للصحيفة أنه "بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر، أجرت قيادة كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) سلسلة من الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع قادة ميدانيين من فصائل أخرى اختطفت أشخاصًا، أحياءً وأمواتًا، ونسقت معهم عملية احتجاز الرهائن، فضلًا عن تحديد هوياتهم وحصرهم. نُقل بعضهم إلى كتائب القسام، ونُقل آخرون إلى كتائب القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد".

ووفقًا للمصادر، راقبت قيادة الجناح العسكري لحماس عملية احتجاز المختطفين، أحياءً وأمواتًا، سواءً أكانوا معها أم مع فصائل أخرى. وبعد أول وقف لإطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023، عُقدت اجتماعات مباشرة وجهاً لوجه مع قادة عسكريين من فصائل أخرى لتكوين صورة واضحة عن وضع المختطفين، ولحصر عدد الأحياء والأموات".

كما ورد أن "قيادة الجناح العسكري لحماس، بالتعاون مع القيادة السياسية وفصائل أخرى، اتخذت إجراءات تنسيقية مشتركة وواسعة النطاق خلال وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني من عام 2025، لإبقاء الوضع تحت السيطرة الكاملة، واعتمدت على التعاون المشترك مع حركة الجهاد، التي ستساعدها في هذا الشأن، نظرًا لما تتمتع به الجهاد من قدرات عسكرية أفضل من الفصائل الأخرى، وامتلاكها وسائل مثل الأنفاق التي يمكن أن تساعد في عملية احتجاز المختطفين".

في ذلك الوقت، أُعيد حصر أعداد الأحياء والأموات، وتحديد أماكنهم، لتسليمهم في إطار الاتفاق الموقع، مع تحديد أعداد معينة لكل عملية تسليم، والتي كانت تُجرى مرة أو مرتين أسبوعيًا، وفقًا لظروف المنطقة وتفاصيل الاتفاق.

وأوضحت المصادر أن الرهائن الأحياء كانوا يُنقلون باستمرار من مكان إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، وفقًا لظروف المنطقة، وتحت حراسة مشددة دون لفت الانتباه. بالإضافة إلى ذلك، تم نقلهم بين الأنفاق والشقق السكنية فوق الأرض، وأماكن أخرى، بينما تم الاحتفاظ بالموتى في قبور داخل الأنفاق، أو بالقرب من المقابر، أو في نقاط مخصصة للفصائل التي لديها الوسائل للاحتفاظ بالجثث.