برلمان كورسيكا يعترف رسميا بـ"دولة فلسطين"، ويدعو فرنسا بنفس الموقف"دون تأخير"

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أقرّ برلمان كورسيكا الفرنسية، بأغلبية مؤيدة للاستقلال الذاتي، قرارًا يعترف بدولة فلسطين ويدين "انتهاكات الدولة الإسرائيلية للقانون الدولي في قطاع غزة". ويأتي هذا القرار في الوقت الذي أرجأ فيه إيمانويل ماكرون مبادرته للاعتراف بالدولة الفلسطينية في أعقاب التوترات الإسرائيلية الإيرانية، مع تأكيده "تصميمه على التحرك نحو حل الدولتين".

وأكد برلمان كورسيكا على "الضرورة الملحّة لإيجاد حلّ سياسي قائم على تعايش دولتين ذاتيْ سيادة، تحترمان المصالح السياسية المتبادلة. كما عبّر برلمان كورسيكا عن رغبته في أن تبادر فرنسا، دون تأخير، بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين".

ويُقرّ هذا القرار، الذي بادرت به الرئيسة ماري أنطوانيت موبيرتويس، "بوجود دولة فلسطين، وفقًا لأحكام الأمم المتحدة السابقة"، ويدعو إلى "التعايش بين دولتين ذات سيادة". كما يطالب النص فرنسا بتعليق جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل "دون تأخير" طالما استمرت في "عملياتها المخالفة للقانون الدولي".

ومن جهتها ترحب حركة "فرنسا الأبية" بهذه المبادرة. ويرى النائب أوغو بيرناليسيس أنها "إشارة قوية إلى الدول الأخرى وإلى الدولة الفرنسية". في المقابل، تُدين حركة الهوية اليمينية المتطرفة الكورسيكية هذه المبادرة باعتبارها "خضوعًا لليسار الإسلامي"، متجاهلةً الدعم التاريخي لحركة الاستقلال الكورسيكية لفلسطين.