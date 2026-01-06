وزير الخارجية الإسرائيلي يصل هرجيسا في أول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بسيادة صوماليلاند

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، صباح اليوم إلى العاصمة هرجيسا، في أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلي رفيع منذ اعتراف إسرائيل بسيادة صوماليلاند، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي في صوماليلاند لموقع i24NEWS بالانجليزية.

وبحسب المصدر، من المقرر أن يلتقي ساعر خلال زيارته رئيس صوماليلاند، عبد الرحمن محمد عبد الله، على أن يعقد الطرفان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في القصر الرئاسي في وقت لاحق اليوم.

وأوضح المصدر أن الزيارة تهدف إلى الدفع قدمًا نحو تعزيز تعاون سياسي واستراتيجي فعّال بين إسرائيل وصوماليلاند، وفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية بين الجانبين.

من جهتها، امتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق رسميًا على الزيارة حتى الآن.

وتُعتبر هذه الزيارة الاولى لوفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى أرض الصومال منذ الاعتراف باستقلالها، وتُشير إلى مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية. ولم يتم تأكيد تفاصيل المحادثات أو أي اتفاقيات مُحتملة حتى الآن.