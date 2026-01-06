وزير الخارجية الإسرائيلي يصل هرجيسا في أول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بسيادة صوماليلاند

الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي بين الجانبين، وتشمل لقاءً مع رئيس صوماليلاند ومؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في القصر الرئاسي

أرئيل اوسران
أرئيل اوسران  ■ مراسل شؤون الشرق الأوسط لقناة i24NEWS الانجليزية
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر - أرشيف
وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر - أرشيفYonatan Zindel/Flash 90

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، صباح اليوم إلى العاصمة هرجيسا، في أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلي رفيع منذ اعتراف إسرائيل بسيادة صوماليلاند، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي في صوماليلاند لموقع i24NEWS بالانجليزية.

وبحسب المصدر، من المقرر أن يلتقي ساعر خلال زيارته رئيس صوماليلاند، عبد الرحمن محمد عبد الله، على أن يعقد الطرفان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في القصر الرئاسي في وقت لاحق اليوم.

Video poster
محلل إسرائيلي: علينا تسليح أرض الصومال وتشجيعهم على الزحف نحو الجنوب

وأوضح المصدر أن الزيارة تهدف إلى الدفع قدمًا نحو تعزيز تعاون سياسي واستراتيجي فعّال بين إسرائيل وصوماليلاند، وفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية بين الجانبين.

من جهتها، امتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق رسميًا على الزيارة حتى الآن.

وتُعتبر هذه الزيارة الاولى لوفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى أرض الصومال منذ الاعتراف باستقلالها، وتُشير إلى مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية. ولم يتم تأكيد تفاصيل المحادثات أو أي اتفاقيات مُحتملة حتى الآن.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات