بمشاركة جماهيرية واسعة: موكب تشييع جثامين القادة والعلماء الإيرانيين في طهران

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احتشد جمهور غفير في طهران اليوم (السبت) لتشييع جثمان نحو 60 شخصًا قُتلوا في هجمات إسرائيلية خلال الحرب بين إسرائيل وايران. وكان من بينهم، وفقًا لوسائل إعلام محلية، عشرة من كبار قادة القوات المسلحة و16 عالمًا نوويًا. وهتف المتظاهرون "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا"، وهتافات مناهضة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تناول كبار المسؤولين الإيرانيين الذين حضروا الحفل وألقوا كلماتهم، من بين أمور أخرى، الوحدة الوطنية، والقوة العسكرية، والإشراف على البرنامج النووي. وزعم بعض المتحدثين أن وقف إطلاق النار فُرض على إسرائيل والولايات المتحدة من قِبل إيران، ولم يكن نتيجة أي تنازلات من جانبهما.

قال رئيس المحكمة، حسين محسني أجئي، إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا يمكن أن يستمر كما كان من قبل"، واتهمها بنقل معلومات إلى "دول معادية". وصرح عضو البرلمان حميد رضائي بأنه بموجب القانون، مُنع المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، وفريقه من دخول إيران، وأن معدات التفتيش النووي قد عُطلت. ووصف نائب رئيس البرلمان، علي نخازاد، غروسي بأنه "كاذب" وهدد "بمحاسبة" أفعاله.

وأقسمت الحشود بالولاء للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الذي غاب عن المراسم. لكنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر رسالة مصورة قال فيها إن إسرائيل "أُجبرت على الركوع" وأن الولايات المتحدة "لم تكسب شيئًا" من الحرب.

حضر علي شمخاني، المستشار الكبير للمرشد الأعلى علي خامنئي، المراسم أيضًا، في أول ظهور علني له منذ إصابته في غارة إسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر. كان شمخاني من بين أهداف الضربات الأولى، بل زعمت التقارير الأولية أنه قُتل. لاحقًا، ذكرت وسائل الإعلام التابعة للنظام أنه أصيب لكنه نجا.

قال أحد الحضور: "رسالتي إلى ترامب هي: إن شاء الله ستموت! لأنك هاجمت إيران. وتأكد أن الشعب سينتقم قريبًا لدماء هؤلاء الشهداء بتدمير ترامب وإسرائيل والولايات المتحدة".

ومن بين الذين تم إحضارهم إلى الدفن حسين سلامي، الذي شغل منصب قائد الحرس الثوري وكان أحد أقوى الرجال في إيران؛ ومحمد باقري، الذي شغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية؛ وأمير علي حاجي زاده، القائد السابق لسلاح الجو في الحرس الثوري.