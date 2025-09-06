الخارجية المصرية تطالب إسرائيل بقبول مقترح ويتكوف لإنهاء الحرب وإطلاق سراح المختطفين بغزة

قد يعجبك أيضًا -

شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم السبت، على "أهمية تجاوب إسرائيل مع الصفقة المقترحة من أجل خفض التصعيد، وحقن دماء الشعب الفلسطيني، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح المختطفين والتوصل إلى وقف النار في غزة".

واستعرض عبد العاطي التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة في غزة، محذراً من خطورة وتداعيات توسع العمليات العسكرية في غزة، واستمرار استخدام التجويع كسلاح.

وأطلع الوزير المصري المبعوث الأميركي على استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر، وإعادة الإعمار فور الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، وذلك وفقا للخطة العربية - الإسلامية التي تم اعتمادها في القمة العربية بالقاهرة في مارس (آذار) الماضي.

وكان عبد العاطي قد أكد خلال لقاء سابق، السبت، مع وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، على دعم مصر الكامل والمستمر لوكالة الأونروا ودورها غير القابل للاستغناء عنه أو تبديله، مشدداً على أن "وكالة الأونروا تم إنشاؤها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تقديم الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وذلك حتى يتم التوصل لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية".