تقرير: مجموعات عراقية مسلحة جديدة تسعى لفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل عن طريق الأردن

بعثت مصادر في المجموعات المسلحة الموالية لإيران في العراق رسائل تهديد إلى إسرائيل معلنة استعدادها "تزويد 12 ألف مقاتل أردني بالسلاح، في إطار فتح جبهة جديدة لدعم التنظيمات التي تنشط في قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي"، جاء هذا وفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية.

هذا وأفادت مصادر مطلعة على التفاصيل أن هذه المجموعات فتحت قناة اتصال مع من أطلق عليهم التقرير "عناصر المقاومة" في الأردن، بهدف توفير الأسلحة والتأهيل لهم، والتي ستنفذ على مراحل مختلفة وبصورة تدريجية، حيث ارتفع الاهتمام بهذا الجانب بعد هجوم السابع من أكتوبر.

هذه المصادر قالت إنه "هناك ضرورة لفتح جبهة جديدة لدعم التنظيمات في فلسطين" وأكدت المصادر بأن التنظيمات العراقية أجرت اجتماعات لتحديد استراتيجية جديدة، يمكن أن تشمل تسليح وإمدادات عسكرية لعناصر في الأردن، إضافة لمهاجمة أهداف لمنشآت إسرائيلية".

من جانبه أوضح مسؤول في مجموعة "كتائب حزب الله العراقية" إنه من ناحية الموقع الجغرافي، "تتمتع الأردن بأفضلية هامة جدا بالنسبة محور المقاومة". وشدد خلال اللقاء على أنه "للأسف بسبب النظام الحاكم في المملكة، والذي يوجد مصالح مشتركة ضد إسرائيل، لا يوجد دعم حقيقي ضد الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، أو حتى بسكان غزة الذين يعيشون الحصار".

ووفقا للمسؤول العراقي "تفكير كتائب حزب الله يعتمد على الفرضية أنه يجب توسيع محور المقاومة الذي يبدأ من العراق تجاه الأردن وحتى فلسطين" ويعتقد المسؤول أن "دعم المقاومة الأردنية ليس بديلا للنشاطات العسكرية للمجموعة المسلحة، تقديم السلاح للنشطاء الأردنيين يحتوي على أكثر من رسالة، نحن نبحث عن بدائل عديدة للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الحرب في غزة، مثل طرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط".