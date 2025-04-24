محلل سوري :"طالبنا من البداية الشرع بطرد كافة الفصائل الفلسطينية ’الإرهابية’ من سوريا ومحاكمتهم"

على خلفية اعتقال نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي والتسريبات الإعلامية عن مطالبة حكومة الشرع قادة الفصائل الفلسطينية بمغادرة سوريا ، عقب المحلل السوري ربيع الشعار أن "تمت مطالبة الشرع من البداية بطرد كافة الفصائل الفلسطينية التي وصفها على حد تعبيره "بالارهابية" من سوريا ومحاكمتهم"، لمتابعة كافة تصريحاته في الفيديو.

وأضاف الشعار خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن المطالبة بطرد الفصائل "بسبب مشاركتهم بالقتال الى جانب نظام الأسد ضد الثورة السورية وهم عملاء لإيران" وتابع "القيادة تلبي مطالب الشعب والتي كانت من اللحظة الأولى ، أنا ورفاقي طالبنا أيضا بمحاكمتهم قبل طردهم".

رابط الحلقة كاملة: