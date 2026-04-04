تقرير: جهود باكستان ومصر وتركيا لحث الولايات المتحدة وإيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات

أفادت وكالة أسوشييتد برس، نقلاً عن مسؤولين إقليميين لم تسمهما، أن "وسطاء من باكستان وتركيا ومصر ما زالوا يعملون على إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات لوقف الحرب عبر القنوات الدبلوماسية".

وتسعى باكستان وتركيا ومصر إلى "صياغة تسوية" وتقليل الفجوة بين واشنطن وطهران، بهدف وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، بحسب ما أوردت الوكالة الأميركية. وأوضح المسؤولون أن المقترح، الذي لم يُحسم بعد، يهدف إلى تمهيد الطريق لعقد لقاء بين الجانبين في باكستان، ويتضمن وقفاً مؤقتاً للأعمال القتالية لإفساح المجال أمام حل دبلوماسي.

وترك عراقجي الباب مفتوحاً أمام مشاركة بلاده في محادثات باكستان، مؤكداً أن طهران تسعى إلى "نهاية دائمة" للصراع.

ويأتي هذا التقرير عقب تصريحات لدبلوماسيين باكستانيين أكدوا فيها أن الفجوة بين الجانبين لا يمكن ردمها.

ومن المقرر أن تستضيف باكستان هذه المحادثات.