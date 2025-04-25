سموتريتش أحبط خطة بركات لفرض ضريبة استيراد على القنب من كندا:"ملتزمون بسوق تنافسية"

أعلن وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، معارضته لقرار وزير الاقتصاد نير بركات فرض رسوم إغراق على واردات القنب من كندا. وقد نجحت معارضة سموتريتش في إحباط الخطة التي أصر عليها بركات، على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة ومنظمة المحاربين القدامى المعاقين في الجيش الإسرائيلي.

وكان وزير الاقتصاد قد قرر قبل نحو أسبوع ونصف اعتماد توصيات اللجنة التي قررت أنه من المناسب فرض رسوم إغراق بنسبة 165 في المئة على واردات القنب من كندا - وهي المسؤولة عن معظم الواردات إلى البلاد. وكانت وزارة الصحة زعمت في وقت سابق أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار القنب الطبي، وأنها ستضر بشكل رئيسي بالفئات الأضعف في السكان.

وقال وزير المالية إن هذه الخطوة من المتوقع أن تضر بنمو سوق القنب الطبي في إسرائيل، الذي يدر أكثر من مليار شيكل سنويا. وأوضح سموتريتش أن "هذه سوق صحية وديناميكية تمر بعملية كفاءة ومنافسة طبيعية، تغذيها الاحتكاكات مع الأسواق العالمية".

قال سموتريتش إننا ملتزمون بـ"سوق حرة وتنافسية، سوق تشجع النمو والابتكار وخفض الأسعار. هذه السوق، التي يستهلكها المرضى ومن حصلوا على إذن طبي بذلك، مهمة وذات دلالة". وقال وزير المالية أيضا إنه لا مجال لفرض ضريبة الإغراق هذه "عندما نكون ملتزمين بمكافحة تكاليف المعيشة، وبالتأكيد لمساعدة الطبقات الأضعف والطبقة المتوسطة". ودعا سموتريتش الحكومة إلى السماح لقوى السوق الحرة بالعمل. وقال إن "التدخل التنظيمي القاسي في ظل المنافسة الصحية يضر بالمستهلكين والاقتصاد بأكمله".

وكان مراسل قناة i24NEWS آدي كوهين في وقت سابق أن منظمة المحاربين القدامى المعاقين في الجيش الإسرائيلي ومنظمة ضحايا الأعمال العدائية أرسلتا نداءً قوياً إلى المدير العام لوزارة الاقتصاد، موتي حاجيس، محذرة من ضرر جسيم قد يلحق بالمرضى إذا ارتفعت أسعار القنب بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، وصلت رسالة أرسلها سابقًا رئيس قسم الاقتصاد والتنظيم والأخبار في وزارة الصحة إلى i24NEWS في ذلك الوقت، حذر فيها ران ريدنيك من زيادة كبيرة في الأسعار وتدهور في إمكانية الوصول إلى القنب الطبي وجودته.