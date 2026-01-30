ماذا تضم الترسانة الأميركية في الشرق الأوسط المجهزة ضد ايران؟"

كشفت تحركات عسكرية أميركية متسارعة عن نشر الولايات المتحدة حزمة واسعة من الأسلحة والقدرات القتالية المتقدمة في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر مع إيران وتهديدات متبادلة في المنطقة.

القوة البحرية

نشرت البحرية الأميركية حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ضمن نطاق عمل القيادة المركزية (CENTCOM)، يرافقها ثلاث مدمرات من فئة «آرلي بيرك»، لترتفع حصيلة السفن الحربية الأميركية في المنطقة إلى 10 سفن.

وتتميز هذه المدمرات بقدرات متقدمة في الدفاع الصاروخي، واعتراض الطائرات المسيّرة، وتنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى باستخدام صواريخ كروز.

الاستطلاع والاستخبارات

وصلت إلى المنطقة طائرة RC-135V Rivet Joint المتخصصة في جمع الاستخبارات الإلكترونية (SIGINT)، والقادرة على اعتراض الاتصالات العسكرية، ورصد الدفاعات الجوية، وتحديد مواقع مراكز القيادة والسيطرة. وتُعد هذه الطائرة عنصراً محورياً في التحضير لأي عملية عسكرية محتملة.

الحرب الإلكترونية

أظهرت مؤشرات انتقال ست طائرات EA-18G Growler، وهي طائرات متخصصة في التشويش الإلكتروني وقمع الدفاعات الجوية المعادية. وتُستخدم هذه الطائرات عادة في المراحل الأولى من أي هجوم جوي لشل أنظمة الرادار والصواريخ.

القدرات الجوية الهجومية

تم نشر 12 مقاتلة إضافية من طراز F-15E Strike Eagle في قاعدة موفق السلطي بالأردن، وهي طائرات قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف استراتيجية محصنة، بما في ذلك منشآت نووية ومواقع صاروخية.

الدعم والإنقاذ

شملت التعزيزات طائرات HC-130J Combat King II المخصصة لعمليات البحث والإنقاذ القتالي، والتي تُستخدم لاستعادة الطيارين في حال إسقاط طائراتهم داخل أراضٍ معادية.

القيادة والاتصال

كما رُصدت طائرة E-11A BACN، التي توفر شبكة اتصال متقدمة تربط القوات الجوية والبرية والبحرية، وتُعد ضرورية لإدارة العمليات المعقدة متعددة الجبهات.

الدفاع الجوي والصاروخي

عززت الولايات المتحدة دفاعاتها بنشر منظومات باتريوت وTHAAD، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في خطوة تهدف إلى حماية القواعد والقوات الأميركية من أي رد إيراني محتمل.

وتشير هذه الانتشارات إلى رفع مستوى الجاهزية العسكرية الأميركية، مع ترجيحات بأن أي تحرك عسكري محتمل سيكون محدود النطاق، ما لم يتطور الموقف إلى مواجهة أوسع في المنطقة.