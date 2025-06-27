المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "الوضع في غزة يتجاوز الكارثة"

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، بأن "الوضع في غزة يتجاوز الكارثة. 17 مستشفى فقط تعمل جزئيًا، ولا توجد مستشفيات في شمال غزة أو رفح"، وتابع "خلال الأسبوعين الماضيين، لقي 500 شخص حتفهم أثناء بحثهم عن الطعام والمساعدات. الوقود والماء والغذاء آخذة في النفاد. يؤثر الجوع على الجميع، مما يجعلهم أكثر ضعفًا وهشاشة".

وأكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس على أن "هذا الأسبوع، قدمت منظمة الصحة العالمية مساعدة طبية لأول مرة منذ مارس، حيث سلمت 9 شاحنات محملة بالمساعدات الطبية الأساسية. سيتم توزيعها على المستشفيات على أساس الأولوية، وهناك المزيد في الطريق. لكن هذا لا يُمثل سوى قطرة في بحر بالنظر إلى الحاجة الماسة على أرض الواقع". وأضاف "يُدخل 112 طفلًا في المتوسط ​​إلى المستشفيات يوميًا منذ بداية العام لأسباب تتعلق بسوء التغذية الحاد".