مصدر سوري لـ i24NEWS: تقدم كبير في الاتفاق مع إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

أفاد مصدر سوري مقرّب من الرئيس أحمد الشرع أفاد اليوم (الخميس) لـi24NEWS أنه في الأسبوعين الأخيرين حصل تقدم كبير جدًا في الطريق نحو توقيع اتفاق أمني بين إسرائيل وبلاده. وبحسب قوله، لا ينبغي استبعاد أيضًا عقد لقاء ثلاثي إسرائيلي-سوري-أمريكي. وبالموازاة، أفاد تقرير سوري نقلاً عن مصدر دبلوماسي أن لقاء إسرائيلي-سوري سيعقد غدًا في باكو، عاصمة أذربيجان.

نذكر أن الرئيس السوري الشرع قال الليلة (بين الأربعاء والخميس) إن المفاوضات الجارية مع إسرائيل "قد تؤدي إلى اتفاق في الأيام القريبة". وأكد في تصريحاته أن الحديث يدور عن خطوة ضرورية وفي إطارها "يجب احترام المجال الجوي والسلامة الإقليمية لسوريا".

وكالة رويترز للأنباء أفادت أمس أيضًا بأن الولايات المتحدة تضغط من أجل إحراز تقدم في المحادثات بين الطرفين، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر. يُشار إلى أنه بحسب التقرير، سوريا تطالب بانسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة في هضبة الجولان.