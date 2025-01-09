كشف i24NEWS: منسقو الأسرى والمفقودين من حول العالم اجتمعوا للضغط للإفراج عن المختطفة الإسرائيلية في العراق

اجتمع منسق الأسرى والمفقودين الإسرائيلي، غال هيرش، مع منسقي أسرى ومفقودين من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا والنمسا الموجودين في إسرائيل، اليوم (الخميس) مع عائلة إليزابيث تسوركوف.

ويهدف الاجتماع الى دمج جهود منسقي شؤون الأسرى والمفقودين الأجانب وحكوماتهم ويقومون بزيادة الضغط على العراق للعثور على مكان تسوركوف وإطلاق سراحها من الأسر.

ويشار إلى أننا نشرنا لأول مرة عن الاتصالات التي تم تجديدها عبر وسيط ثالث لإطلاق سراح تسوركوف، لكن لم يكن من الممكن تحديد هوية ذلك الوسيط. وأصبح من الممكن الآن تحديد قائمة الدول التي تضغط كتحالف دولي.

وجاءت تسوركوف إلى العراق ضمن عملها كباحثة، واختطفت عام 2023 على يد التنظيم العراقي المسلح والموالي لإيران المعروف باسم كتائب حزب الله. ونشير إلى أنه على الرغم من أن التقارير التي تحدثت عن إطلاق سراحها مرتبط بالحرب في غزة، فإن تقدير مسؤول إسرائيلي مشارك في المحادثات هو أنه يمكن التوصل إلى تسوية حتى دون إشراك الحرب، وأن التقارير تهدف إلى إرضاء داعمي التنظيم الذي يختطف الباحثة.

وبعد سبعة أشهر من اختطافها، أفادت قناة i24NEWS أن خاطفيها نشروا مقطع فيديو تظهر فيه وهي تتحدث باللغة العبرية. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر أي توثيق مرئي يتعلق بحالة تسوركوف منذ اختطافها.