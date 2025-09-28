إصابة خطيرة في عملية دهس قرب قلقيلية في الضفة الغربية

أصيب إسرائيلي في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة اليوم (الأحد) في عملية دهس عند مفترق جيث قرب مدينة قلقيلية في الضفة الغربية. أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في مكان الحادث النار على السيارة المهاجمة، مما أدى إلى مقتل المهاجم، وهو من سكان نابلس.

هرعت قوات الجيش الإسرائيلي من لواء السامرة إلى المنطقة لإجراء عمليات تفتيش. عالج مسعفون من نجمة داوود الحمراء المصاب في مكان الحادث، وأفادوا بأنه في حالة خطيرة ويعاني من إصابة في الرأس.

أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي مداخل نابلس والقرى المجاورة وبدأت بتفتيشها. وأفاد الفلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي أغلق أيضًا مدخل قلقيلية وجميع القرى الواقعة على طول الطريق السريع 55 الذي يربط المدينة بنابلس.