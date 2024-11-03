القضية الأمنية الخطيرة بمكتب نتنياهو: الكشف عن هوية المشتبه الرئيسي

ردت شقيقة إيلي فيلدشتاين، المشتبه به الرئيسي في القضية الأمنية الخطيرة في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الأحد) بعد السماح بنشر اسمه، مهاجمة: "إنه ضحية مقلب سياسي محرج ومخزي".

وأضافت شقيقته وروت عنه: "لقد ضحى من أجل الوطن لسنوات في الخدمة العسكرية، وهو شاب من بيت يهودي حريدي، ضابط برتبة عالية. وصل إلى أعلى المناصب وبالعمل الجاد. وهو حاليا في زنزانة الشاباك لمدة أسبوع، دون مقابلة محامٍ، ضحية أخرى للتلفيق السياسي المحرج والمخزي".

Screenshot رد فعل شقيقة إيلي فيلدشتاين من القضية في مكتب نتنياهو

تم تعيين فيلدشتاين كمتحدث باسم الشؤون العسكرية في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بعد أيام قليلة من هجوم السابع من أكتوبر. جاء من منزل حريدي. وخدم في الجيش بقسم المتحدث باسم القوة العاملة، حيث كان مسؤولاً عن الاتصال مع وسائل إعلام الحريديم. وفي يوليو/تموز 2016 أنهى دورة الضباط وعين رئيساً لمكتب رئيس قسم التخطيط في دائرة التخطيط. وكان منصبه التالي، الذي تم تعيينه فيه في عام 2019، هو المتحدث باسم فرقة "يهودا والسامرة". أنهى الخدمة النظامية برتبة نقيب. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب الناطق باسم وزير الأمن القومي إيتمار بن جابر، منذ عام 2022 حتى استقالته في أبريل/نيسان 2023.

هذا وسمحت محكمة الصلح في ريشون لتسيون بنشر مساء اليوم (الأحد) أن المشتبه به الرئيسي في تسريب وثائق من مكتب رئيس الوزراء هو إيلي فيلدشتاين. كما سُمح بنشر عدد من التفاصيل الإضافية: "بدأ التحقيق، بعد ظهور شبهة كبيرة في الشاباك والجيش الإسرائيلي، وكذلك على ضوء تقرير إعلامي تم بموجبه أخذ معلومات استخباراتية سرية وحساسة من أنظمة الجيش الإسرائيلي، وخرجت بشكل غير قانوني، وكان هناك خوف من حدوث ضرر جسيم لأمن الدولة، وخطر مصادر المعلومات. ومن الممكن أن يلحق ذلك ضرراً بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق هدف تحرير المختطفين ضمن أهداف الحرب".

في أعقاب ما سبق، تم إجراء تحقيق سري مشترك بين الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، تم خلاله تعزيز الشكوك المذكورة أعلاه بشكل كبير. وبناء على ذلك، تم فتح تحقيق مفتوح تم خلاله حتى الآن التحقيق مع أربعة معتقلين متورطين في النشاط، بعضهم مسؤولون من المؤسسة الأمنية ومواطن يدعى إليعيزر فيلدشتاين. التحقيق جارٍ ويجري وفق القانون وتحت إشراف المحكمة. وأي نشر آخر فيما يتعلق بالتحقيق قد يؤدي إلى الإضرار بالتحقيق وأهدافه وأمن الدولة".

ويشار إلى أنه، أُعلن الأسبوع الماضي أن فيلدشتاين اعتقل قبل بضعة أيام بعد تحقيق أجراه الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة، للاشتباه في قيامه بإخراج وثائق سرية بشكل غير قانوني من أنظمة الجيش الإسرائيلي، وتسريب معلومات أمنية حساسة من الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية. ووفقًا للمنشور في هيئة البث الرسمية أيضًا، فقد تم تعيينه في منصب حساس على الرغم من فشله في اختبارات التصريح الأمني قبل دخوله - وتم منعه من العمل في المكتب. في الواقع، لم يكن من المفترض على الإطلاق أن لا يدخل الموظف إلى الأعمال الداخلية للمكتب أو أن ينكشف لمواد سرية كجزء من الوظيفة. ووفقا للتقارير أيضا، فإن الكشف كان من الممكن أن يضر بالجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.