هل إسرائيل وسوريا تقتربان من إبرام الاتفاق الأمني بينهما؟ ما هي العوائق؟

على خلفية زيارة الرئيس السوري الشرع إلى واشنطن، أفاد مراسل الشؤون السياسية لقناة i24NEWS غاي عزرئيل، مساء اليوم (الأربعاء) أن إسرائيل توضح: "لا يوجد تقدم في المحادثات حول اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا".

وفقًا لمصادر سياسية، الشرع وضع مطالب إقليمية لا تستطيع إسرائيل قبولها، من بينها الانسحاب من قمة جبل الشيخ السوري ومناطق في جنوب البلاد. في إسرائيل يؤكدون: "لا يوجد ما يدعو للحديث عن انسحابات قبل أن تكون هناك دولة سورية مستقرة، وهذا بعيد جدًا عن الحدوث هناك".

مصدر رفيع أضاف أن التقدير المتفائل الذي صدر عن رئيس مجلس الأمن القومي السابق تساحي هنغبي، والذي قال فيه إن المحادثات تتقدم في اتجاه إيجابي، كان خاطئًا. وبحسب قوله، استمرت المحادثات لفترة أطول من المتوقع، لكن الفجوات بقيت عميقة، حتى بعد جولة الاتصالات التي أدارها الوزير ديرمر في نهاية أغسطس\لآب.

في مقابلة أجراها بالأمس مع صحيفة واشنطن بوست، كشف الرئيس السوري عن تفاصيل جديدة حول المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وقال إنه بالرغم من أننا قطعنا شوطًا جيدًا في المفاوضات، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي مشروط بانسحاب إسرائيلي كامل إلى خطوط 8 كانون الأول.

في حديثه يعارض المطلب لمنطقة منزوعة السلاح في الجنوب، ويضيف كذلك سخرية: "إسرائيل احتلت الجولان لتحمي نفسها، ثم جنوب سوريا لتحمي الجولان، وبعد بضع سنوات سيصلون بهذه الطريقة إلى ميونخ".

في الوقت نفسه، في واشنطن مهتمون جدًا برؤية هذا الاتفاق يتقدم. وفقًا لما يُفترض في إسرائيل، فإن الاحتضان الذي يحظى به أشعراء ينبع من الرغبة في إعادة تحريك اتفاقيات أبراهام، ولذلك الضغط على إسرائيل لتكون أكثر مرونة، تمامًا كما نرى أيضًا في الساحة الغزاوية.