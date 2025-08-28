مسؤول إسرائيلي : "فككنا أجهزة تجسس تركية في دمشق خلال النشاط في سوريا"

قد يعجبك أيضًا -

التقرير حول العملية التي نُفذت الليلة الماضية في منطقة ريف دمشق من قِبل قوات إسرائيلية أثار العديد من التساؤلات. مسؤول إسرائيلي تطرق اليوم (الخميس) إلى القضية، وقال في حديث مع تلفزيون "الحدث" السعودي إن القوات "فككت أجهزة تجسس تركية زُرعت في المنطقة بهدف التجسس على إسرائيل".

"حذرنا إدارة أحمد الشرع من اللعب بالنار والاستماع لأوامر تركيا"، أضاف المصدر، "قلنا للإدارة السورية ألا تختبر صبرنا أو حدود تحركاتنا".

فيما بعد، كشف عن تفاصيل جديدة حول هذه الأجهزة: "هي موجودة في المواقع السورية منذ أكثر من عقد، وتركيا تحاول الاقتراب منا أكثر من اللازم".

في شهر أيار الماضي، أفادت تقارير في تركيا بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات جوية على ثمانية أهداف في محيط دمشق وحماة ليلة الثاني من أيار. ووفقًا لمصادر محلية، من بين الأهداف كانت هناك أيضًا قواعد لألوية "السلطان مراد" و"سليمان شاه" المدعومة من تركيا. على إثر ذلك، عبرت طائرات حربية تركية الحدود إلى سوريا وأرسلت إشارات تحذيرية للطائرات الإسرائيلية.

وفقاً لمصادر محلية، قامت طائرات مقاتلة تركية بطلعات استطلاعية في المنطقة التي عملت فيها طائرات إسرائيلية. تم تواصل لاسلكي بين الطائرات لفترة قصيرة. مع ذلك، تجنبت كلا الجهتين المواجهة. تأتي هذه التوترات في فترة بدأت فيها تركيا بزيادة التعاون العسكري مع الحكومة الجديدة في سوريا.