حماس: "يمكن التوصل إلى اتفاق إذا توقفت إسرائيل عن مطالبها"، ووفد إسرائيلي إلى القاهرة

من المنتظر أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة لإجراء محادثات التفاوض، ومن بين أعضاء الوفد "كبار السن الذين يتعاملون مع هذه القضية"، حسبما أوردت صحيفة "العربي الجديد" القطرية، اليوم السبت. فيما قالت حركة حماس في بيان رسمي، إن "احتمال التوصل إلى اتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى، إذا توقف العدو عن طرح مطالب جديدة".

وذكر التقرير القطري أنه "من المنتظر أن يلتقي الوفد الإسرائيلي بمسؤولين في المخابرات المصرية، بهدف مناقشة بعض التفاصيل محل الخلاف حاليًا، ودراسة بعض التفاصيل المتعلقة بإدارة حدود غزة مع مصر. وإدارة معبر رفح خلال تنفيذ مراحل الاتفاق".

وأفادت الصحيفة أن "المرحلة الأولى من المتوقع أن تستمر 60 يومًا، وتشمل، من بين أمور أخرى، انسحابًا كاملاً لقوات الدفاع الإسرائيلية من معبر رفح، إلى جانب إعادة الانتشار والانسحاب الجزئي من محور فيلادلفيا".

وفي السياق ذكرت مصادر مصرية وفلسطينية مقربة من المفاوضات بين إسرائيل وحماس، أن الشروط الجديدة التي وضعها رئيس الوزرائ الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورد حماس على هذه المطالب حالت دون التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن نهاية الأسبوع الحالي" بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات الأسبوع الوشيك في القاهرة.

وكشفت المصادر المصرية المطلع أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، والتي أسفرت عن عدة توافقات مهمة. وكان الطرفان سيتفقان على عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وكذلك على إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، يتراوح بين 700 و900 شخص. وتصر حماس بشكل خاص على إطلاق سراح أحمد سعدات ومروان البرغوثي من هذه المرحلة الأولى.