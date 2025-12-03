السويداء: مقتل الشيخ رائد المتني وماهر فلحوط خلال الاحتجاز والحرس الوطني متهم بالتعذيب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء 2 كانون الأول 2025، بوصول ماهر فلحوط إلى أحد مشافي محافظة السويداء مفارَقًا للحياة، بعد يومين من اعتقاله على يد قوات الحرس الوطني، ليكون ثاني حالة وفاة خلال ساعات بعد وفاة الشيخ رائد المتني، الذي توفي اليوم تحت ظروف غامضة بعد احتجازه.

وبحسب المرصد، فقد أوقف فلحوط والمتني يوم الأحد الماضي، قبل أن يُنقل جثمان المتني إلى المستشفى وعليه آثار واضحة للتعذيب، ما أثار استياء وغضبًا شعبيًا في المحافظة.

وفيما أرجعت مصادر مقربة من الحرس الوطني وفاة المتني إلى مشاكل صحية، بينها ارتفاع حاد في ضغط الدم وتناول جرعات كبيرة من أدوية الضغط، تحدثت مصادر محلية عن احتمال الانتحار، بينما أكدت مصادر طبية وجود علامات واضحة للتعذيب على جسده.

حملة أمنية موسعة واعتقالات واسعة

وأُفادت معلومات بأن الحرس الوطني شن يوم الأحد حملة أمنية موسعة في المحافظة، مع انتشار أمني مكثف على الطرقات الرئيسية وفي محيط البلدة القديمة، طالت أشخاصًا تُتهم "بالارتباط الأمني مع السلطة في دمشق".

كما حصل المرصد على تسجيل مصوّر يظهر اعتداء عناصر الحرس على المعتقلين، وإهانتهم من خلال حلق الذقون والضرب والشتائم.

دعوات لتحقيق مستقل

وأكد المرصد السوري على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن ملابسات الوفاتين، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، مجددًا إدانته لجميع الانتهاكات بحق المواطنين السوريين.

الحرس الوطني يصف الأحداث بأنها مؤامرة

وفي المقابل، أصدر الحرس الوطني بيانًا رسميًا اتهم فيه مجموعة من "المتخاذلين والعملاء" بالتنسيق مع "حكومة دمشق وجهات خارجية"، واصفًا ما حدث بأنه "خيانة عظمى" و"خطر أمني داخلي" يستهدف أهالي السويداء وأرضهم وأطفالهم".