إيران تطلق نحو 100 صاروخ على إسرائيل، تم اعتراض أغلبها، وإصابة 41 شخصا على الأقل

أطلقت إيران دفعتين من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل هذا المساء، مما أسفر عن إصابة 41 شخصًا على الأقل، بينهم اثنان في حالة حرجة، استهدفت القذائف بشكل رئيسي منطقتي تل أبيب ورمات جان، قبل أن تُسمع صافرات الإنذار جديدة في شمال وجنوب البلاد.

ووفقًا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العقيد آفي دافرين، أُطلق "أقل من 100 صاروخ على دفعتين متتاليتين من الأراضي الإيرانية، وسُجلت عدة إصابات في المباني، بعضها ناجم عن حطام صاروخ اعتراضي. وأجلت خدمات الطوارئ التابعة لنجمة داوود الحمراء الضحايا إلى مستشفيات إيخيلوف وشبا ولينسون. ومن بين المصابين، شخصان في حالة حرجة، واثنان آخران في حالة متوسطة، وأربعة في حالة خفيفة إلى متوسطة، والبقية يعانون من إصابات طفيفة أو صدمة"، وتابع"يستجيب رجال الإطفاء على عدة جبهات: مبنى شاهق في منطقة دان لإجلاء المحاصرين وإخماد حريق، بالإضافة إلى موقعي دمار آخرين. في الشمال، يُكافحون حرائقَ غاباتٍ ناجمة عن ضرباتٍ صاروخية. يُعد هذا الهجوم أول ردٍّ إيراني على الهجوم الإسرائيلي الذي شُن قبل 18 ساعة. أعلن المرشد الأعلى علي خامنئي أن إسرائيل "لن تفلت من العقاب" وأن "الرد لن يكون فاترًا".

ومن جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إيران تجاوزت الخطوط الحمراء بتجرؤها على إطلاق صواريخ على تجمعاتٍ مدنية في إسرائيل". وتوعد بأن "نظام آيات الله سيدفع ثمنًا باهظًا لأعماله الإجرامية".