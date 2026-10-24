أثار مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن تستخدم إسرائيل العملات المشفرة للالتفاف على أي عقوبات مصرفية مستقبلية، حالة من القلق والسخرية بين المعلقين الماليين والصحفيين والسياسيين المعارضين؛ إذ اتهموه بأنه يهيئ الإسرائيليين لعزلة دولية بدلاً من العمل على منعها.

وفي حديثه للقناة العاشرة الإسرائيلية، أقر نتنياهو باحتمالية فرض عقوبات مصرفية، مشيراً إلى أنه طلب وضع خطة تعتمد على تقنية "سلسلة الكتل" (بلوكشين) للمساعدة في تجاوزها. كما تضمنت تصريحاته -التي جاءت قبل أربعة أيام من الانتخابات- تحذيراً من أن المساعدات العسكرية الأمريكية ستنتهي في نهاية المطاف.

وكتبت المدونة المتخصصة في التمويل الشخصي "هاسوليديت" (HaSolidit): «هذا وهمٌ يثير الذهول. أتساءل كيف ستكون ردة فعل سوق الأسهم هنا تجاه هذا الكلام".وتساءل الصحفي المالي شلومو تيتيلباوم عن الرؤية الكامنة وراء هذا المقترح، قائلاً: «عملات مشفرة بدلاً من الاتفاقيات الدبلوماسية؟ بيتكوين بدلاً من وزارة الخارجية؟ أين ذهبت لغته الإنجليزية الجيدة؟".

أما المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، آفي بنياهو، فقد علّق متعجباً: "يا إلهي، استمعوا جيداً لما قاله". ولخّص ما فهمه من تصريحات نتنياهو على النحو التالي: نهاية المساعدات الأمريكية، وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، والتحول نحو اقتصاد قائم على العملات المشفرة. وفي منشور آخر، أبدى قلقه على محافظ بنك إسرائيل، وبورصة تل أبيب، وسعر الصرف.

وعبّر الصحفي أتيلا سومفالفي عن قلقه البالغ قائلاً: «لا أستطيع الهدوء؛ نتنياهو يقضي فعلياً على إسرائيل، ويقودنا نحو كارثة أخرى. هذا جنون.. أمرٌ مخيف». وتساءل عما إذا كان الناخبون يرغبون حقاً في استمرار نتنياهو في قيادة البلاد.

كما جاءت انتقادات من داخل قطاع العملات المشفرة؛ إذ وصف أفيشاي عوفاديا، الشريك المؤسس في شركة الاستثمار «كولايدر» (Collider)، المشورة التي يتلقاها نتنياهو بأنها «خاطئة ومضللة».وأوضح أن سجلات المعاملات العامة، والحاجة إلى وسطاء لتحويل الأصول الرقمية إلى عملات تقليدية، تجعل من العملات المشفرة وسيلة غير فعالة لتجنب الرقابة.

من جانبه، اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بالاعتراف ضمنياً بأن استمرار حكومته لفترة ولاية أخرى سيؤدي إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية وفرض عقوبات من شأنها تدمير الاقتصاد الإسرائيلي. وحذّر لابيد من ارتفاع جنوني في الأسعار وأضرار لا يمكن إصلاحها، مؤكداً أن تغيير الحكومة قد يضمن الحفاظ على الدعم الأمريكي ويجنّب البلاد فرض عقوبات.