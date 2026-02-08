الإنذار الأمريكي لإيران قبيل جولة المحادثات القادمة

الإدارة الأمريكية نقلت رسالة إلى إيران بأنها تتوقع من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد الإيراني أن يحضروا جولة المفاوضات القادمة "بمحتوى جوهري"، هذا ما قالته مساء اليوم (الأحد) مصادر مطلعة على التفاصيل لمراسل الشؤون الديبلوماسية عميحاي شتاين.

بحسب أقوالهم، هم يتوقعون من طهران أن تصل إلى جولة المفاوضات القادمة مع تنازلات في المجال النووي وقضايا أخرى. هذه التوقعات تأتي بعد أن الجولة الأولى من المفاوضات، التي أُجريت في عمان يوم الجمعة الماضي، وُصفت بأنها "جيدة"، وشملت بشكل أساسي مناقشات حول طريقة إدارة المفاوضات وأقل حول القضايا نفسها.

كما هو معلوم، أوضح وزير الخارجية الإيراني يوم الأحد أن الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم هو أمر غير مقبول لدى إيران بأي حال من الأحوال. وقال: "ينبغي التركيز في المناقشات على مواصلة تخصيب اليورانيوم، مع ضمان أن التخصيب يتم فقط لأغراض سلمية". إلى جانب ذلك، أوضح عراقجي أن مسألة الصواريخ و"الساحة الإقليمية" (الوكلاء) هي خارج جدول أعمال المفاوضات. وأضاف عراقجي: "موضوع المفاوضات هو النووي، وسيبقى كذلك".

وفي هذا السياق، سيغادر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء للقاء الرئيس ترامب في البيت الأبيض، والذي سيعقد يوم الأربعاء. بالإضافة إلى ذلك، عُقد يوم الأحد الماضي اجتماع لمجلس الوزراء الأمني السياسي، حيث كانت الرسالة للوزراء أن مطلب إسرائيل هو أن أي مفاوضات مع إيران يجب أن تشمل ليس فقط منع الأسلحة النووية، بل أيضاً تقييد الصواريخ الباليستية ووقف الدعم لوكلاء ايران.

تطرق وزير الخارجية غدعون ساعر إلى التوتر في مستهل لقائه مع وزير خارجية باراغواي، حيث قال إن "محاولة النظام المتطرف في العالم في إيران الحصول على أخطر سلاح في العالم، وهو السلاح النووي، تشكل خطراً واضحاً على سلام المنطقة والعالم." وأضاف "الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي يسعى النظام الإيراني لإنتاجها بأعداد هائلة تشكل خطراً على إسرائيل، ولكن ليس عليها فقط. لقد استخدم النظام الإيراني الصواريخ بالفعل ضد دول أخرى في الشرق الأوسط. كما أن دول أوروبا مهددة أيضاً بمدى هذه الصواريخ".

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي قال يوم الأحد إن جيشه يتابع عن كثب العدو ومستعد للرد بحزم على أي عدوان. وأضاف حاتمي أن وجود السفن الأمريكية في المنطقة ليس أمراً جديداً: "لقد رأينا ذلك مرات عديدة خلال العقود السابقة". كما أعرب عن أمله ألا يرتكب العدو أخطاء، "لأن قواتنا الجوية مستعدة للرد".