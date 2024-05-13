رغم التوتر بالعلاقات: إسرائيل أعادت ديبلوماسيين الى السفارة في تركيا

بدأت إسرائيل قبل شهر بإعادة ديبلوماسيين الى السفارة في أنقرة وإلى القنصلية في إسطنبول، وذلك بعد أن تم إخلائهم وإعادتهم في بداية الحرب لأسباب أمنية, جاء ذلك وفقا لمصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية لموقع "والا" الإسرائيلي ويشار إلى أن موقع Middle East Eye نشر لأول مرة عن الموضوع.

وقال المصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الديبلوماسيين الإسرائيليين لم يعودوا الى تركيا بشكل كامل، إنما لجولات من عدة أيام وبعدها يعودون إلى البلاد ويتم استبدالهم من قبل ديبلوماسيين أخرين.

وجاءت عودة الدبلوماسيين رغم تصاعد تبادل الاتهامات العلنية بين الطرفين والخطوات التي اتخذتها تركيا لتقييد التجارة مع إسرائيل.

ويشار الى أن وزارة التجارة التركية أعلنت بداية الشهر أن تركيا ستعلق كافة العلاقات التجارية مع إسرائيل، مشيرا الى أن ذلك بسبب الحرب في غزة، وفي نيسان/أبريل فرضت تركيا عقوبات على عشرات المنتجات من إسرائيل بسبب رفض إسرائيل الطلب التركي بإسقاط مساعدات في غزة ومواصلة الحرب.

ويشار الى حجم التجارة بين البلدين بلغ 6.8 مليار دولار العام الماضي، لكن العلاقات بين البلدين تدهورت بعد هجوم السابع من أكتوبر.