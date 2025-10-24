استطلاع رأي: 75 في المئة من الشباب في الضفة الغربية يرفضون وجود إسرائيل

بعد عامين من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب على غزة، يُسلّط استطلاع رأي الضوء على الانقسامات العميقة في الرأي العام الفلسطيني. أُجري الاستطلاع مطلع سبتمبر/أيلول المنصرم، وشمل 300 شاب من سكان الضفة الغربية، وأظهر أن أغلبية نسبية (43%) تعارض نزع سلاح حماس كوسيلة لإنهاء الصراع، مقابل 36% يؤيدونه.

ووفقًا لهذا الاستطلاع، الذي أجراه الأساتذة سيفان هيرش-هيفلر، وجلعاد هيرشبرغر، ورونيت مارزان، بالتعاون مع مجموعة تامرور-بوليتوغرافي ومعهد دراسات الأمن القومي (INSS)، يعتقد 57% من المشاركين أن اختطاف الإسرائيليين "لا يخدم الأهداف الوطنية الفلسطينية"، بينما يعتقد 31% عكس ذلك. سياسيًا، تعكس هذه الأرقام عداءً عميقًا اتجاه إسرائيل: 54% من المشاركين ينكرون حقها في الوجود، و69% يشككون في استمرار وجودها. يعتقد نصف المشاركين أن "دولة إسرائيل قابلة للتدمير" بعد هجوم 7 أكتوبر. وتبرز المعارضة بشكل خاص بين الشباب: 75% من الفئة العمرية 18-34 عامًا يرفضون وجود الدولة اليهودية، مقارنةً بنسب أقل بكثير بين الأجيال الأكبر سنًا.

عند سؤالهم عن المستقبل السياسي لغزة، أيدت غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية (39%) تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حماس وفتح. بينما أراد 8% فقط بقاء حماس في السلطة، بينما أيد 24% عودة القطاع إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، وفضّل 17% إدارة تكنوقراطية بإشراف دول عربية.

ويرى الباحثون أن "هذا الخيار يعكس الرغبة في نظام من الضوابط والتوازنات داخل القيادة الفلسطينية". ويعتقدون أن "المعارضة المستمرة لنزع سلاح حماس مرتبطة بتصور الحركة الإسلامية كقوة حماية ضد إسرائيل"، في حين أثرت الحرب بشدة على الرأي العام، لا تزال الآراء منقسمة حول مسؤولية حماس. يعتقد 46% من المشاركين أن هجوم السابع من أكتوبر كان خطأً، بينما يعتبره 26% "مبررًا". أما بالنسبة لعواقبه، فيعتقد 35% أنه عرّض قيام دولة فلسطينية للخطر، مقابل 29% يرون أنه يعزز هذا الاحتمال. التطبيع الإقليمي والحلول السياسية

يُنظر إلى التطبيع بين إسرائيل والدول العربية نظرة سلبية للغاية: إذ يعتبره 71% من الفلسطينيين "خيانة". ومع ذلك، عندما يُعرض مثل هذا التحالف على أنه قد يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، فإن 48% يؤيدونه. في هذا السياق، يؤيد 52% من المشاركين حل الدولتين، لكن ما يقرب من الثلث يفضلون دولة فلسطينية واحدة من نهر الأردن إلى البحر، بدون يهود، ويختار 16% دولة ديمقراطية ثنائية القومية. عندما تُطرح فكرة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وحق العودة، ترتفع نسبة التأييد إلى 75%.

وذكر استطلاع الرأي أنه يعتقد ما يقرب من نصف الفلسطينيين (48%) أن إجراء الانتخابات وتجديد القيادة هما الأولوية القصوى لإحياء المشروع الوطني. 13% فقط يضعون مكافحة الفساد في المقام الأول، و11% يؤيدون المصالحة بين الفصائل.

لكن خيبة الأمل تسود: 38% من المشاركين يقولون إنهم لن يصوتوا إذا أُجريت انتخابات، و25% لم يقرروا بعد. مع ذلك، تحافظ فتح على تقدم واضح (26%) على حماس (6%). يقول 87% من سكان المنطقة إن وضعهم الاقتصادي قد ساء منذ بدء الحرب، مقارنة بـ 1% فقط يرون أنه يتحسن. فيما تخشى الأغلبية (55%) الآن أن تعاني المدن الفلسطينية من نفس مصير غزة، التي دمرتها شهور من القتال.