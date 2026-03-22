سموتريتش في جنازة أحد المستوطنين في الضفة الغربية: "سنُسقط سلطة الشر ونعيد الاستيطان بشمال السامرة"

أطلق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اليوم (الأحد) تصريحات تتعلق بإسقاط السلطة الفلسطينية وذلك بعيد مشاركته في جنازة المستوطن يهودا شيرمان. وضمن ما قاله فإن "إسرائيل ستعمل على إسقاط السلطة الشريرة والإرهابية المعروفة باسم السلطة الفلسطينية". وأضاف: "سنمحو الخطوط والحدود والرموز، وسنعيد توطين بلادنا في جميع أرجائها"، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على "محو عار الطرد من شمال السامرة وإعادة الاستيطان إلى حومش وسانور وجانيم وكاديم. وواصل بنبرته اليمينية المعروفة يقول إن إسرائيل "تهزم أعداءها في جميع المجالات"، وستواصل العمل في يهودا والسامرة أيضاً".

يشار إلى أن القتيل لقي حتفه جراء حادث اصطدام وقع يوم أمس السبت، حيث صدمته أثناء قيادته تراكتورون قرب مستوطنة حومش في الضفة الغربية، شاحنة يقودها فلسطيني. وأدى الحادث إلى سقوطه في الوادي ووفاته بينما أصيب شقيقه بصورة متوسطة. ويجري التحقيق مع السائق الذي قام بتسليم نفسه للسلطات بشبهة تنفيذه العملية عمدا.