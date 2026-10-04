شاركت الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي، المعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين، الليلة (بين السبت والأحد) مع 16 مليون من متابعيها على إنستغرام منشورًا يعرض صورًا فضائية لمدينة غزة قبل وبعد الحرب من Google Earth، بهدف عرض حجم الدمار في المنطقة.

حتى لحظة كتابة هذه السطور، حوالي 11 ساعة بعد نشره، حصد المنشور قرابة مليون إعجاب، وهو يقف حالياً عند 833 ألف إعجاب. رافق الصور نص يتضمن بيانات من الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في قطاع غزة: "الآن يمكن فتح Google Earth ورؤية ما حدث في غزة. أحياء كاملة تحولت إلى أنقاض. منازل، مدارس، جامعات، مستشفيات، طرق، أنظمة مياه وصرف صحي - بنى تحتية كان الناس يعتمدون عليها للبقاء - تضررت أو دمرت."

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وكتبت جولي عن الوضع الإنساني في غزة: "أظهر تحليل أقمار صناعية للأمم المتحدة أنه حتى 16 يونيو 2026، تضرر 82% من المباني في غزة. ويُقدر أن نحو ثلثي المباني المتضررة قد دُمرت بالكامل".

كما دعت جولي في المنشور إلى زيادة إدخال المساعدات إلى القطاع: "مع اقتراب الشتاء، يحتاج 1.98 مليون شخص - ما يمثل 94% من سكان غزة - إلى المأوى والمعدات الأساسية. إدخال المساعدات ومواد المأوى ما زال يواجه قيوداً وتأخيرات. تظهر Google Earth الدمار المادي بوضوح استثنائي. ما لا يمكنها إظهاره هو معنى الحياة داخل هذا الدمار، ومصير العائلات التي قُتلت، وكيف تبدو حياة من نجوا."

كما هو معلوم، في بداية العام زارت جولي الجانب المصري من معبر رفح، من أجل "مراقبة جهود الإغاثة الإنسانية والتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". وخلال زيارتها رافقها ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية، محافظ شمال سيناء ووزير الهجرة المصري.