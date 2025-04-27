رئيس حكومة قطر يعلق على قضية "قطر جيت" ومفاوضات وقف إطلاق النار

علق رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم (الأحد) على قضية قطر جيت قائلا: "هذه الدعاية الصحفية يتم اختراعها واستخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالحقيقة". وقال "عندما يقولون إن قطر تسللت إلى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي، وإن قطر وظفت مستشارين له، لا أعرف من أين يأتون بمثل هذه القصص ويخترعونها".

ردّ رئيس الوزراء القطري على مزاعم توظيف الحكومة القطرية للمستشارين، قائلاً إن "عقود الحكومة القطرية هي عقود علنية وشفافة مع شركة إعلامية أمريكية، تهدف إلى مواجهة الحملة الإعلامية التي شُنّت ضد قطر في إسرائيل بموجب هذا العقد، وتسهيل التواصل مع عائلات المختطفين. قطر لم تغلق أبوابها قط أمام عائلات المختطفين، بل استضافتهم واستمعت إليهم، وتعمل على إعادتهم من قطاع غزة".

واحتج على "بعض السياسيين المتطرفين الذين يثرثرون في وسائل الإعلام ضد قطر"، وزعم: "يجب ألا ننسى أن قطر ساعدت في إعادة أكثر من مئة مختطف من غزة في المرة السابقة، والمزيد في وقف إطلاق النار الأخير. قطر تعمل دائمًا على تعزيز السلام والأمن، وليس من مصلحتها أبدًا تأجيج الوضع أو إشعال الحروب أو الانخراط في حملات لتشويه سمعة دولة أخرى. نحن محبون للسلام، دولة خليجية عربية أصيلة، ولم نتزحزح من هذا الوضع أبدًا، مهما تزايدت الاتهامات الموجهة إلينا".

وحول الادعاء بأن الغرض من القضية هو "تشويه سمعة مصر"، قال آل ثاني: "نحن ومصر نعمل كفريق واحد منذ بداية الأزمة. نحن على تواصل وتنسيق مستمر مع الأشقاء في مصر، سواءً كانت هناك اجتماعات في الدوحة أو القاهرة، فهناك دائمًا فريق مصري وفريق قطري يعملان معًا".

وفي وقت سابق أقر آل ثاني فرص التوصل إلى اتفاق مع حماس بأنها ضئيلة. وقال إن "حماس مستعدة لإطلاق سراح جميع الرهائن مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين، ولكن بشروط من غير المرجح أن توافق عليها إسرائيل، وإسرائيل تركز على الرهائن من دون رؤية واضحة بشأن نهاية الحرب". وتابع "لا يوجد هدف مشترك بين الأطراف، وفي رأيي فإن فرص التوصل إلى اتفاق في هذه الحالة ضئيلة، لكننا نحاول الدفع في اتجاه هدف مشترك".

وقال "لقد زرت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي وأجريت محادثات مثمرة مع وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الأميركي ويتكوف بشأن هذه القضية، واتفقنا على مواصلة الجهود للوصول إلى قاسم مشترك أوسع بين الجانبين".