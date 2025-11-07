أفرجت السلطات اللبنانية اليوم (الأربعاء) عن هنّيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد عشر سنوات من الاحتجاز. جاء الإفراج بعد أن قررت المحكمة تخفيض قيمة الكفالة المطلوبة من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار، كما أُلغيت قيود منعه من السفر خارج لبنان.

وكان هنبيعل القذافي قد اختُطف قبل نحو عقد أثناء زيارته لسوريا، ونُقل لاحقًا إلى لبنان حيث وُجهت إليه اتهامات تتعلق بإخفاء معلومات حول اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر عام 1978 أثناء زيارته إلى ليبيا.

القذافي ودفاعه أكدوا على مدى سنوات أنه لا يملك أي معرفة بالقضية، إذ كان طفلًا صغيرًا وقت اختفاء الصدر، غير أن السلطات اللبنانية احتجزته إداريًا تحت ضغط من حركة "أمل" ورئيسها نبيه بري، الذين رأوا في احتجازه وسيلة للضغط على ليبيا لكشف مصير الإمام المغيّب.

ويأتي الإفراج عن القذافي بعد زيارة قامت بها مؤخرًا بعثة رفيعة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى بيروت، قدّمت خلالها وثائق ومعلومات رسمية بشأن قضية موسى الصدر، في محاولة لتسوية الملف وإنهاء احتجاز نجل القذافي، وهو ما تحقق في نهاية المطاف.