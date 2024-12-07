تقرير: "تقديرات أميركية بسقوط نظام بشار الأسد خلال الأيام الوشيكة"

قال أحد كبار المسؤولين الأميركيين، مساء اليوم السبت، إن"الإجماع المتزايد هو أن سيناريو سقوط نظام بشار الأسد أصبح محتملاً بشكل متزايد"، فيما قدّر مسؤول آخر أن "من المحتمل بحلول نهاية الأسبوع الوشيك، أن يكون نظام بشار الأسد قد فقد أي نوع من السلطة".

وتابع هذا المسؤول قائلاً: "الشيء الوحيد الذي قد يؤخر انتصار الفصائل هو وقوع انقلاب منظم جيداً وإعادة تنظيم، ولكن أنصار الأسد قمعوا أي منافسين محتملين للرئيس".

وتتوقع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تتابع "بقلق" السرعة اللافتة لهجوم فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، أن تنهار حكومة الرئيس السوري بشار الأسد خلال أيام، وفق ما نقلت شبكة CNN عن 5 مسؤولين.

ولكن المسؤولين الذين تحدثوا لـCNN، اعتبروا أن "التقييم الرسمي حول مصير بشار الأسد ليس نهائياً، وأن الآراء تختلف، قائلين إن "سقوطه ليس أمراً محتوماً".

وفي السياق قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون لموقع "أكسيوس"، إن "التقدم السريع الذي أحرزته هذه الفصائل خلال الساعات الـ24 الماضية، زاد بشكل كبير من احتمالات انهيار حكومة الأسد، وسقوط دمشق". ومن جهته ذكر مسؤول استخباراتي إسرائيلي لـ"أكسيوس"، أن "الأمور تتحرك بسرعة كبيرة، وهناك تأثير الدومينو، سوف يكون هناك قتال في دمشق قريباً".

وتواصل فصائل المعارضة المسلحة تقدمها الخاطف، السبت، إذ أعلنت سيطرتها على معظم أنحاء المناطق الجنوبية، فيما يحاول الجيش السوري الدفاع عن مدينة حمص. وقالت إدارة العمليات العسكرية للفصائل، إنها بدأت الدفع بتعزيزات من الشمال والجنوب إلى محاور العاصمة دمشق "لدعم العمليات الجارية هناك".

وفي السايق أكد وزير الداخلية السوري، مساء اليوم السبت، أن "الجيش فرض طوقاً أمنياً مشددا حول العاصمة دمشق، مشيراً إلى أنه لا أحد يستطيع كسر الطوق الأمني الذي تم فرضه"، ومن جانبه قال رئيس أركان الجيش السوري في بيان، مساء اليوم السبت، إن "الجيش يسيطر على الفوضى التي يحاول الإرهابيون فرضها"، مشيرا إلى "تأمين دمشق ومحيطها"، وأضاف "الجيش السوري أنه يعزز الانتشار في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية".