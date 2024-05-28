العراق والسعودية: خطوات حاسمة لتأمين الحدود المشتركة بعد عقد من التوقف

تستعد العراق والسعودية لعقد مباحثات أمنية موسعة لأول مرة منذ 10 سنوات، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وتأمين الحدود المشتركة التي تمتد لأكثر من 800 كيلومتر.

وتأتي هذه المباحثات بعد توقيع الجانبين اتفاقية أمنية مشتركة العام الماضي، تضمنت التنسيق الأمني في ما يتعلق بالحدود المشتركة.

ووفقاً لوزارة الداخلية العراقية، فإن عملية تأمين الحدود الدولية قطعت أشواطاً مهمة، وسيتم قريباً عقد لقاء يجمع بين قيادة قوات الحدود العراقية والسعودية لعقد اتفاقيات خاصة بتأمين الشريط الحدودي.

كما أعلنت الوزارة عن إنشاء جدار إسمنتي بطول 170 كيلومتراً على الحدود مع سوريا، بسبب تعدد الجهات التي تمسك بالجانب الحدودي السوري.

يُعدّ ملف تأمين الحدود العراقية السعودية من أهم الملفات الأمنية التي تسعى الرياض إلى التوافق بشأنها مع العراق، خاصة مع وجود فصائل مسلحة متعددة على طول الحدود.

ويرى خبراء أن المباحثات المرتقبة ستُساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة، وتُسهم في الحد من عمليات التهريب والجريمة المنظمة.