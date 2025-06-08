"النشطاء سيبثون الاعتقال بببث مباشر" : إسرائيل تخطط لتوقيف واعتراض ’أسطول الحرية’

من المتوقع أن يصل أسطول الحرية المتجه إلى غزة إلى ساحل غزة غدًا، ويستعد أعضاؤه، بمن فيهم غريتا ثونبرغ وليام كانينغهام، نجم مسلسل "صراع العروش"، لبث مباشر لعملية الاعتقال التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي. وقد أُفيد عن ذلك اليوم (الأحد) أن إسرائيل قررت منع السفينة، المسماة "مادلين"، من الوصول إلى ساحل غزة.وقال مسؤول إسرائيلي لقناة i24NEWS إنه من المتوقع أن توقف إسرائيل "أسطول الحرية" في البحر مُسبقًا، وهو في طريقه إلى غزة، ومن المتوقع أن يصل إلى ساحل غزة خلال 48 ساعة القادمة.

AP

وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز"، قالت ثونبرغ إن نشطاء "أسطول الحرية" في "معنويات عالية" قبل اقترابهم من غزة. وتحمل السفينة 12 ناشطًا مؤيدًا للفلسطينيين من بريطانيا وفرنسا والسويد ودول أخرى، بمن فيهم النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن.

وكتبت حسن على حسابها على موقع "إكس" أن "الجيش الإسرائيلي يخطط لاعتراض السفينة والاستيلاء عليها بنشر زوارق صواريخ وقوات كوماندوز بحرية من الأسطول 13".

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وأضافت ثونبرغ: "نحن ندرك المخاطر، لكننا اخترنا الانطلاق في الأسطول على أي حال، لأن الخطر الحقيقي يكمن في الصمت في وجه الإبادة الجماعية". بعد تعرض سفينة النشطاء السابقة لهجوم جوي في المياه الدولية قرب مالطا قبل نحو شهر ونصف، قرروا أن تكون الرحلة مصحوبة بـ"طائرة يونانية بدون طيار ومراقبة بحرية". وكما ذُكر، يعتزم نشطاء "أسطول الحرية" بث اللحظة التي يتوقعون فيها أن تحاول إسرائيل إيقاف السفينة، "لإثارة الرأي العام العالمي وممارسة ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية".