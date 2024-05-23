بيني غانتس: "سأقدم مقترحاً للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر"

قال الوزير عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الحميس، إنه سيقدم "اقتراحاً للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وأدت إلى مقتل إسرائيليين وخطف آخرين"وتابع "لكي نفعل ذلك فقد حان الوقت لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وأنوي أن أقدم قريباً مقترحاً لقرار تشكيلها".

ونشر غانتس مقطعا مصورا على منصة "إكس"، اليوم الخميس، قال فيه إنه "لا يكفي أن نتحمل مسؤولية ما حدث، بل يجب أن نتعلم الدروس ونتصرف حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى".

وفي السياق قال غانتس من الجبهة الشمالية، إن "الجيش الإسرائيلي يتصرف بقوة ويحقق إنجازات في ساحة المعركة تلحق ضررا شديدا بحزب الله، لكن التحدي الذي يواجهنا كدولة هو أن ندرك مسؤوليتنا الأمنية والأخلاقية والاجتماعية"، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر "في أقرب وقت ممكن"، قائلا إنه "سيقدم شخصيا اقتراحا لتشكيلها"

وتابع "أدعو رئيس الوزراء إلى طرح خطة تعزيز الشمال للموافقة عليها اليوم، وليس تأجيلها ليوم آخر. وفي الوقت نفسه - للاستعداد من اليوم حتى نعيد السكان إلى منازلهم بأمان بحلول الأول من سبتمبر، بالقوة أو بالترتيب - يجب ألا نسمح بعام ضائع آخر في الشمال"

وأكد على أنه "قبل أربعة أشهر بالضبط، في 23 كانون الثاني/يناير، اجتمعنا هنا في الشمال مع حكومة الحرب بأكملها ووزير المالية ووزراء آخرين بناء على طلبي". وأضاف"وعد رئيس الوزراء بأن يأتي خلال أيام بخطة لتعزيز الشمال بمليارات الشواقل، وتعهدنا جميعا بإعادة السكان سالمين" وختم قوله"الشماليون أقوياء ووطنيون وسيواجهون أي تحد".

وبخصوص نشر منتدى الرهائن وعائلات المفقودين قال غانتس""لقد شاهدنا جميعًا الفيديو الصعب لعملية الاختطاف في ناحال عوز، وشاهدنا جميعًا الجدل العام حول ما إذا كان رئيس الوزراء قد تم تحذيره أم لا، ولا شك أن الفترة والأحداث التي سبقت 7 أكتوبر".

وقال غانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في رسالة بالفيديو: “إن استمرار الحملة منذ ذلك الحين يشكل ثورة وطنية يجب أن نتعلم منها”. ويأتي هذا البيان بعد أن نشر منتدى الرهائن وعائلات المفقودين أمس صورًا مروعة تظهر اختطاف خمس جنديات من قاعدة ناحال عوز على يد مسلحي حماس في 7 أكتوبر 2023، قال "اليوم، لم يعد كافيًا أن نتحمل المسؤولية عما حدث. يجب علينا أن نتحمل المسؤولية ونعمل على ضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى"وتابع"الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أقرب وقت ممكن"واضاف “أنوي تقديم مقترح قرار بإنشائها قريباً، حتى تتمكن اللجنة من تنظيم نفسها لبدء عملها في الموعد الذي سيتم الاتفاق عليه"

جاءت تصريحات رئيس "معسكر الدولة" الوزير بيني غانتس خلال جولته في الجبهة الشمالية، اليوم الخميس، حيث زار قاعدة عميعاد، والتقى بعناصر اولمخابرات واطلع على التطورات العملياتية في الساحة الشمالية. وفي وقت لاحق، وصل إلى فندق قيصر في طبريا وتحدث مع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من كريات شمونة وكيبوتس برعام.