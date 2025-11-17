جدل واسع بعد تقرير لجنة السويداء: تناقضات كبيرة في تحقيقات الأحداث

قدّمت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، الأحد، نتائجها الأولية، مؤكدة أنها لم ترصد دخول أي فرقة قتالية أجنبية إلى المحافظة، لكنها اعترفت بوجود مقاتلين أجانب دخلوا بشكل فردي خلال الهجوم، في تناقض أثار جدلاً واسعًا حول دقة التحقيق الرسمية.

وخلال مؤتمر صحفي مطوَّل، قال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان إن التحقيقات استندت إلى إفادات نحو 800 شخص، ولم تتضمن أي دليل على مشاركة مجموعات مقاتلة منظمة من خارج سوريا، لكنه عاد ليشير إلى أن بعض العناصر الأجنبية شاركت “بشكل فردي وعشوائي” خلال ساعات الهجوم الأولى.

هذا التباين في الرواية الرسمية جاء رغم انتشار مقاطع مصوّرة نُشرت خلال أيام الهجوم تظهر مقاتلين بلهجات غير سورية، وأشخاصًا يرتدون زياً غير مألوف داخل أحياء السويداء، ما أثار تساؤلات واسعة حول جدية التحقيق.

انتهاكات موثقة… وعجز عن الوصول إلى كامل المدينة

النعسان أعلن أن اللجنة طلبت توقيف عناصر من الجيش والداخلية ظهروا وهم يرتكبون انتهاكات بحق مدنيين، بينها حالات اعتداء موثقة بالفيديو. لكنه أقر بأن اللجنة لم تتمكن من دخول جميع الأحياء ولا تفقد المنازل ومراكز الإيواء “بسبب ضيق الوقت”، ما دفعها لطلب تمديد التفويض شهرين إضافيين.

انتقادات واسعة وشكوك بالحياد

منظمات حقوقية وشخصيات قانونية اعتبرت أن اللجنة مرتبكة وغير مستقلة. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن التناقض في التصريحات “يثير علامات استفهام حول منهجية التحقيق”، بينما اعتبر المحامي ميشال شماس أن محاولة وصف خطاب الكراهية بأنه “فردي” أفقد اللجنة مصداقيتها.

الصحفي نجم الدين النجم هاجم اللجنة ووصفها بأنها “تغطي الانتهاكات وتبررها”، مشيرًا إلى أن هناك “تواطؤًا شعبيًا ورسمياً” ظهر خلال الهجوم.

صمت حكومي ورسائل سياسية متضاربة

ورغم انتشار انتهاكات واسعة خلال الهجوم، لم تُصدر الحكومة أي إدانة رسمية، كما تجاهل الإعلام الرسمي موجة خطاب الكراهية التي اجتاحت مواقع التواصل بحق أبناء السويداء، وهو صمت اعتبره مراقبون “غطاءً ضمنيًا”.