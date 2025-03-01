نتنياهو وكاتس يصدران تعليماتهما الجيش بالاستعداد للدفاع عن قرية جرمانا الدرزية في ريف دمشق

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، مساء اليوم السبت، الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للدفاع عن قرية جرمانا الدرزية الواقعة في ريف دمشق والتي تتعرض حاليا لهجوم من قبل القوات السورية.

وقالا في بيان مشترك "لن نسمح للنظام الإرهابي الإسلامي المتطرف في سوريا بإيذاء الدروز. إذا استهدف النظام الدروز فسوف نضربه".

ويمثل هذا التهديد بالتدخل المباشر على الأراضي السورية تصعيدا محتملا في السياسة الإسرائيلية اتجاه سوريا، والتي كانت تقتصر تقليديا على الضربات المستهدفة ضد أهداف إيرانية أو حزب الله.

وجاء في البيان "أمرنا الجيش الإسرائيلي بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح"، مؤكدا "تصميم إسرائيل على التحرك إذا لزم الأمر".

وأكدت السلطات الإسرائيلية أيضاً التزامها اتجاه الطائفة الدرزية في إسرائيل: "نحن ملتزمون تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل ببذل كل ما في وسعنا لمنع تعرض إخوانهم الدروز في سوريا للأذى، وسوف نتخذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامتهم".