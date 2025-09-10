بعد الإفراج عنها في العراق: تسوركوف في طريقها إلى إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

أليزابيث تسوركوف، الإسرائيلية التي أُفرج عنها صباح اليوم (الأربعاء) من الأسر في العراق حيث كانت محتجزة لمدة سنتين ونصف تقريباً، في طريقها إلى إسرائيل على متن رحلة جوية. يتم تنفيذ الرحلة عبر وجهة إضافية بواسطة الجيش الإسرائيلي، الذي جهز طاقماً طبياً ومرافقة مشددة. وسيتم نقلها مباشرة إلى مستشفى شيبا-تل هشومير. وسيكون إجراء عودتها مشابهاً لذلك المتبع مع الأسرى الذين عادوا من قطاع غزة.

في وقت سابق، أطلق خاطفو تسوركوف سراحها إلى السفارة الأمريكية في بغداد، عاصمة العراق، حيث مكثت حتى تم نقلها جوّاً إلى وطنها.

ممثلون إسرائيليون تحدثوا في الساعات الأخيرة مع تسوركوف أفادوا لـi24NEWS أنها شاهدت القناة من مكان سجنها في العراق وهكذا علمت عن جهود إسرائيل لإطلاق سراحها، وخاصة عن منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، وذلك على غرار العديد من الناجين من الأسر الذين عادوا من قطاع غزة وقالوا إنهم شاهدوا القناة أثناء أسرهم وهكذا علموا عن الجهود المبذولة لإطلاق سراحهم.

تسوركوف كانت باحثة في جامعة برينستون في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية. لأختها جنسية أمريكية. تم اختطافها أثناء عملها على رسالة الدكتوراه التي تناولت الحركة الشيعية التابعة لمقتدى الصدر، وأقامت خلالها في الحزب الوطني الكردستاني وقوات لبنانية في لبنان. دخلت العراق بعد أن تم تحذيرها من الدخول، واختُطفت من شقتها في مارس\آذار 2023. ومنذ ذلك الحين جرت اتصالات مكثفة للإفراج عنها.

هنأ رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على الإفراج في منشور نشره على شبكة التواصل الاجتماعي TruthSocial ودعا أيضًا إلى الإفراج عن جميع المختطفين من أسر حماس: "يسرني أن أبلغ أن إليزابت تسوركوف، طالبة من برينستون، أختها مواطنة أمريكية، قد أطلقت سراحها الآن من قبل كتائب حزب الله، وهي الآن بأمان في السفارة الأمريكية في العراق بعد أن تعرضت للتعذيب لعدة أشهر. سأقاتل دائمًا من أجل العدالة، ولن أتنازل أبدًا. حماس، أفرجوا عن المختطفين الآن."