الجزائر تستجيب لمبادرة الرئيس الأمريكي بايدن حول غزة

قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان، إن "أحمد عطاف تلقى يوم أمس مكالمة هاتفية من وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن بخصوص تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتبادل الوزيران الرؤى حول المبادرة التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن" مشيرة إلى أن "المبادرة تهدف إلى وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية والتحضير لإعادة الإعمار في القطاع" وتابع "كما بحث الوزيران كذلك الشروط الكفيلة باعتماد مجلس الأمن لهذه المبادرة".

وشدد عطاف على ضرورة "اغتنام الفرص التي تتيحها هذه المبادرة لضمان أن تندرج في إطار تحقيق هدف وقف دائم لإطلاق النار، وأن تضع حدا للمحن التي يتكبدها الشعب الفلسطيني في غزة، وأن تشكل، أخيرا، خطوة نحو تسوية نهائية وعادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وفقا للشرعية الدولية وتجسيدا للإرادة المتنامية للمجتمع الدولي".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال في كلمة له حول الشرق الأوسط، الجمعة المنصرمة، إن"إسرائيل تقدمت بخارطة طريق من أجل وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الرهائن وأبلغت حماس بهذا المقترح"وتابع"إسرائيل تعرض سحب كافة قواتها من غزة لمدة ستة أسابيع"وأضاف "الاتفاق بين إسرائيل وحماس يتضمن وقف إطلاق النار لستة أسابيع وسحب القوات من جميع أحياء قطاع غزة"وقال"أحث حماس على قبول العرض الإسرائيلي، لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

وتابع بايدن وقال إن المقترح الإٍسرائيلي نقل إلى قطر وحماس"مؤكدا على أنه "ستحرص على حفظ حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وكشف بايدن عن أن "المقترح الجديد يتكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تتضمن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح رهائن وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم" وتابع"في المرحلة الثانية من المقترح سيتم فيها تبادل كافة الأحياء من المحتجزين بما في ذلك الجنود الإسرائيليين" وأضاف"أما المرحلة الثالثة من مقترح وقف إطلاق النار تشمل إعادة إعمار قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "نهج شامل كهذا سيؤدي إلى إسرائيل أكثر أمنا".