الشيباني في مذكرة ديبلوماسية : العشائر تتحمل مسؤولية جرائم السويداء

قد يعجبك أيضًا -

أفادت مصادر سورية أن وزارة الخارجية السورية بعثت رسالة الى جميع السفارات والبعثات الديبلوماسية في دمشق تتنصل خلالها من مسؤوليتها عن عمليات القتل التي وقعت في السويداء وتحمل مسؤوليتها الى العشائر دون أن تتحمل أي مسؤولية عن ذلك.

مداخلة الصحافي من الجولان عطا فرحات عن رسالة الشيباني:

الصحافي من الجولان عطا فرحات قدم لنا تفاصيلا عن رسالة الشيباني :" وجهت الرسالة الى كافة البعثات العربية والأجنبية في دمشق والتي أرادت وزارة الخارجية السورية من خلالها أن تؤكد لهذه البعثات بأنه لا يوجد لها أي علاقة بجميع المجازر التي وقعت في السويداء وأنها دخلت فقط من أجل حفظ النظام والاقتتال الداخلي ما بين العشائر البدوية التي أعلنت النفير على السويداء وأهالي السويداء.

لكن الوزارة لم تدرك أنه تم توثيق جميع هذه الانتهاكات والجرائم ، وهناك بطاقات هوية لعناصر من الأمن العام ولعناصر منضوية في فرق تابعة للجيش السوري ووزارة الدفاع السورية، وهناك اعترافات من أشخاص أن من أرسلهم هم ضباط سوريون ومسؤولون في وزارة الدفاع السورية"

ولفت فرحات الى أن توقيت بعث الرسالة لجميع كافة السفارات في سوريا جاء بعد " جمع هذه التوثيقات للانتهاكات وإرسالها الى عدد من السفارات والحكومات الأجنبية وسيتم رفع قضايا بعدد من الدول الأجنبية ضد الشرع شخصيا والشيباني وأحمد دالاتي وعدد من مشايخ البدو الذين حرضوا على قتل أبناء السويداء، وتتوفر اثباتات على تورطهم بهذه الانتهاكات".