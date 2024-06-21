مولدوفا ستبدأ بفرض تأشيرات الدخول على الإسرائيليين

قالت مولدوفا إنها ستبدأ بفرض تأشيرات دخول على الإسرائيليين ردا على نظام ترخيص السفر الإلكتروني الجديد في إسرائيل، ووقال سفير مولدوفا لدى إسرائيل أليكس رويتمان .إن "هذا الإجراء يلغي فعليا اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين البلدين المعمول بها منذ عام 2014"، وتابع على حسابه على منصة"إكس""سيؤثر نظام ETA-IL على المسافرين المولدوفيين إلى إسرائيل، والذين يعمل الكثير منهم لدى شركات إسرائيلية، وسيؤدي في الواقع من جانب واحد إلى وقف نظام الإعفاء من التأشيرة مع جمهورية مولدوفا من قبل إسرائيل".

واشار رويتمان إلى أن "القرار سيؤثر أيضًا على آلاف الحجاج الإسرائيليين الذين يسافرون عبر مولدوفا إلى أومان بأوكرانيا" واضاف“تظل مولدوفا ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة إسرائيل بروح من الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل، وهي مستعدة للمشاركة في المناقشات والمفاوضات حول هذه القضية بالذات بما يخدم مصالح البلدين ومواطنيهما”.

وكانت إسرائيل قد قالت الشهر المنصرم، إنها ستطبق نظاما إلكترونيا لتصاريح السفر للزوار من الدول المعفاة من التأشيرة اعتبارا من يوليو/ تموز الوشيك.

وسيحتاج الزائرون من البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرة إلى ETA-IL للبقاء لمدة تصل إلى 90 يومًا في إسرائيل، بينما كان بإمكانهم في السابق زيارة البلاد دون هذا التصريح.