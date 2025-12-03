إسرائيل ولبنان ترسلان دبلوماسيين لمحادثات وقف إطلاق النار في الناقورة

نحو انفراجة؟ في الاجتماع الدبلوماسي الذي عُقد صباح اليوم (الأربعاء) في الناقورة بين إسرائيل ولبنان، ولأول مرة، سيرأس مدنيون الوفود بدلاً من عسكريين. هذا ما أفاد به مراسل الشؤون الدبلوماسية في i24NEWS العبرية، عميخاي شتاين.

الدكتور أوري رزنيك من مجلس الأمن القومي سيرأس الوفد الإسرائيلي إلى محادثات الناقورة، بينما سيرسل اللبنانيون السفير السابق في الولايات المتحدة، المحامي سيمون كرم، ليرأس الوفد إلى اجتماعات وقف إطلاق النار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار دراماتيكي بشكل خاص من جانب الحكومة في بيروت، والذي يبدو أنه يشير إلى نوع من التطبيع، وذلك بفضل الضغوط الأميركية التي مورست على اللبنانيين في الآونة الأخيرة.

وأشير إلى أن مصادر لبنانية أفادت بأن الطريقة الوحيدة لتجنب التصعيد على الحدود مع إسرائيل هي فقط إذا "يواصل الجيش اللبناني عملياته". وأضافت المصادر: "لتجنب التصعيد مع إسرائيل، يجب تحديد جدول زمني لسحب السلاح من شمال نهر الليطاني ومن جميع الأراضي اللبنانية". كما أفيد بأن الرئاسة اللبنانية ستعلن عن انضمام شخصية مدنية لبنانية إلى اجتماعات لجنة "الآلية".