المرصد السوري: 70 معتقلاً ماتوا نتيجة التعذيب والإهمال في سجون الحكومة الانتقالية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن توثيق 70 حالة وفاة لمعتقلين داخل مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا خلال عامي 2025 و2026، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون.

وأوضح المرصد أن عام 2025 شهد العدد الأكبر من الضحايا، حيث توزعت حالات الوفاة على مدار أشهر العام، فيما تم تسجيل 9 حالات إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، دون مؤشرات على تحسن الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن العديد من المعتقلين تم توقيفهم على خلفية أنشطة أو مواقف سلمية، قبل أن تنتهي حياتهم داخل السجون، حيث تظهر على الجثامين – عند تسليمها – آثار واضحة للتعذيب، في ظل غياب أي توضيحات رسمية أو تحقيقات معلنة.

وأكد المرصد أن هذه المعطيات تعكس استمرار الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز رغم التغييرات السياسية، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ"الممارسات الممنهجة".

كما طالب بفتح تحقيقات دولية مستقلة في جميع حالات الوفاة، ومحاسبة المسؤولين، والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين تعسفيًا بسبب آرائهم أو نشاطهم السلمي.