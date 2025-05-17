القمة العربية بغداد في بيانها الختامي: "رفض تهجير الفلسطينيين وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا"

أعلنت القمة العربية في بيانها الختامي، التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، عن "الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني"، وحثت المجتمع الدولي ومجلس الأمن على "ممارسة الضغط اللازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا"، مؤكدة على "أهمية المضي قدماً في عملية سياسية انتقالية شاملة في سوريا".

وطالب البيان بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وعلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالب الدول ذات التأثير بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على القطاع، وإدخال المساعدات.

ودعا البيان إلى "ضرورة تنفيذ جميع الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية في لبنان"، كما أدان "الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان"، مطالباً إسرائيل بالانسحاب الكامل إلى الحدود المعترف بها دوليا".

وبشأن اليمن، عبر البيان الختامي عن "تضامنه الكامل مع اليمن ودعم جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الحرب والانقسام"، مع التشديد على أهمية التوصل لحل سياسي شامل يُنهي الصراع في السودان ويحفظ سيادته ووحدة أراضيه.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، السبت، أعمال وجلسات القمتين العربية العادية الرابعة والثلاثين والتنموية الخامسة، بحضور عدد من القادة والزعماء العرب، والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.

وانعقدت فعاليات القمة العربية في بغداد بمشاركة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والصومالي حسن شيخ محمود، بالإضافة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.