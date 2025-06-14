مع استمرار الهجمات الإسرائيلية: إيران تلغي المحادثات النووية مع الولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن إلغاء المحادثات المقررة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان، وبرر وزير الخارجية الإيراني هذا القرار بالقول إن "المحادثات مع أكبر داعم وشريك للمعتدين الصهاينة لا معنى لها". وأضاف "لا مبرر لاستمرار المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في ظل استمرار سلوك إسرائيل الهمجي".

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، إنه "لا معنى" لإجراء محادثات حول ملفها النووي مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان، بينما تتعرض أراضيها لهجمات إسرائيلية.

ومن جهته أورد المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في بيان، قبيل المحادثات التي كانت مقررة الأحد الوشيك، أنه"من الواضح أنه في مثل هذه الظروف وإلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على الأمة الإيرانية، ستكون المشاركة في حوار مع طرف هو أكبر داعم وشريك للمعتدي بلا معنى".

قد يعجبك أيضًا -

وكانت إيران قد قالت، أمس الجمعة، إن "الحوار مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي أصبح "لا معنى له" بعد أن نفذت إسرائيل أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد إيران.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله "تصرف الطرف الآخر (الولايات المتحدة) بطريقة تجعل الحوار بلا معنى".

بعد الضربات الإسرائيلية على موقع فوردو، قللت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية من شأن تأثيرها، واصفةً الأضرار بأنها "محدودة" في المنشأة تحت الأرض التي تُخصب فيها إيران اليورانيوم.

.