القيادة المركزية الأمريكية تدمر للحوثيين طائرات بدون طيار وزوارق مسيرة في البحر الأحمر

قامت القيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم) بتحديث لما جرى من أحداث في منطقة البحر الأحمر خلال اليوم الماضي، حيث اعترضت طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون في ساعات الصباح والليل.

في وقت مبكر من صباح الأحد، حذرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة من هجوم على سفينة تجارية في خليج عدن بالقرب من البحر الأحمر.

وفقًا لتقرير البحرية البريطانية، فقد وقع انفجار "على مقربة شديدة" من سفينة تجارية على بعد حوالي 85 ميلًا بحريًا من مدينة عدن الساحلية اليمنية. ولم تقع أضرار بالسفينة أو بطاقمها، و"تحقق السلطات" في الحادث.

وفي ساعات الصباح من اليوم السابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن "الحوثيين أطلقوا من داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن طائرتين بدون طيار باتجاه البحر الأحمر".

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات من السفن في المنطقة المجاورة، بعد أن دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية إحدى الطائرات بدون طيار والأخرى "يُعتقد أنها تحطمت في البحر الأحمر".

وفي الليل تم تدمير خمس زوارق غير مأهولة إضافة إلى طائرة بدون طيار في المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن، بسبب "تهديد وشيك للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".