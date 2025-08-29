السويداء بين صمود الأبناء وضغط النزوح

قد يعجبك أيضًا -

نزوح غير مسبوق… دموع وحرقة على قرى أُفرغت من سكانها، وذكريات ضاعت مع البيوت والحجارة.

أكثر من ستٍ وثلاثين قرية هجّرت بالكامل، ونحو مئةٍ وثلاثةٍ وتسعين ألف شخص باتوا بلا مأوى . مئات مراكز الايواء في المدارس والمراكز العامه التي تحولت الى بيوت لاستضافة النازحين .في نكبة جديده تسجلها محافظ السويداء في جنوب سوريه

الحصار يطبق على السويداء… لا دواء، لا وقود، ولا مصادر طاقة. القوات المهاجمة من عشائر بدوية وامن عام سرقت حتى منظومات الطاقة المنزلية.

الأسواق فارغة… الخضار ممنوعة، المواسم الزراعية بلا تصريف، والمواصلات مقطوعة بعد انقطاع البنزين.

التعليم مشلول، والمدارس مغلقة… بلا أفق للأبناء.

الطحين المتوفر لا يكفي لسد الحد الأدنى، فيما تبقى سلال الإغاثة والمساعدات القادمة من المغتربين غير كافية.

الطريق إلى السويداء محفوف بالموت… أمس قُتل سائق شاحنة خضار برصاص الأمن العام، بينما تُفرض على الشاحنات رسوماً باهظة تصل إلى ألفي دولار لعبور الحواجز.

ومع اقتراب فصل الشتاء، تتفاقم الكارثة… لا أعمال، لا رواتب للموظفين، وحتى ضحايا القرى ما زالوا بلا دفن منذ أكثر من شهر.

السويداء المحافظة المنكوبة اليوم تواجه الموت فمن لم يمت برصاص الأمن العام سيموت بظل حصار قاتل من حكومة الشرع … ليبقى اهلها يواجهون المجهول