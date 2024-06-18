الضفة الغربية: إحباط عملية طعن بالقرب من مستوطنة مجدال عوز وتحييد منفذ الهجوم

أشارت التحقيقات الأولية إلى أن فلسطينيا خرج قبل نحو ساعة من قرية بيت فجار في الضفة الغربية وسار باتجاه مستوطنة مجدال عوز وهو يحمل سكينا. وقد رصدته كاميرات المراقبة العسكرية بالتعاون مع كاميرات المستوطنة وهو يتجه نحو الكيبوتس.

وقامت الدوريات الأمنية في مجدال عوز بالقفز فوقه لمنعه من الوصول إلى منطقة البوابة الجنوبية.

وعند وصول الدوريات قام المهاجم بإخراج سكين وهو يهتف الله أكبر وركض باتجاه دوريات مستوطنة مجدال عوز، وقد تم تحييده من قبل حارس أمن مدني وقوة من الجيش الإسرائيلي كانت متواجدة هناك، قبل أن يتمكن من طعن الجنود.