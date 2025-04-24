المناورة الصينية المصرية التي تقلق إسرائيل || مسؤول مصري :"كل من يهمه الأمر سيفهم الرسالة من التدريبات"

أشار مسؤول مصري اليوم (الخميس) إلى التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها مصر مع الصين وروسيا، وقال في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن مختلف الأطراف التي تنظر الى هذه المناورات يمكنهم استخلاص الرسائل التي ترغب بها.

وفي تصريحاته، حاول المسؤول "التهدئة" حيال طبيعة التدريبات، مشيرا إلى أنها تدريبات دورية تم التخطيط لها منذ فترة طويلة، وليس لها علاقة بالتوترات المرتبطة بالحرب في غزة. ويؤكد أن الهدف من التدريبات هو زيادة قدرات الجيش المصري، والحفاظ على قوته من أجل الحفاظ على أمنه القومي، وأنها لا تشكل أي تهديد.

لكن في الوقت نفسه، أكد المسؤول المصري أن المناورات تجري بشكل علني، وأن "كل من يهمه الأمر سيفهم الرسالة التي يتم نقلها منها". وأوضح:"أي صديق أو عدو، وكذلك العدو المحتمل، سيتلقى الرسائل حسب نواياه أو ما يفكر فيه تجاه مصر".

ويشار إلى هذه هي أول مناورات جوية بين مصر والصين في المجال الجوي المصري وتجري على مدار عشرة أيام، وتضم المناورات التي بدأت صباح السبت في قاعدة جوية مصرية وأُطلق عليها بالفعل اسم "نسور الحضارة 2025"، طائرات مقاتلة صينية من طراز J-10C، وطائرة تزويد بالوقود جواً من طراز YU-20، وطائرة إنذار مبكر من طراز KJ-500. وقال خبير صيني لصحيفة جلوبال تايمز: "الطائرات المشاركة في التدريبات تمثل الأصول القتالية الرئيسية للقوات الجوية الصينية".