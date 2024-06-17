بن سلمان يدعو العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67

أشار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، خلال استقباله كبار الشخصيات الإسلامية، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إلى ضرورة الوقف الفوري لما وصفه بالاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة وناشد المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية الأرواح في غزة، على ما أفاد موقع الشرق.

كما شدد بن سلمان على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وناشد المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتمت الإشارة كذلك إلى تأكيد موقف السعودية من القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي، بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن المملكة السعودية رحبت بـ"تبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفقاً للمادة 4 من ميثاقها، ويمنحها حقوقاً ومزايا إضافية، على ما أكد بيان وزارة الخارجية السعودية.

خاضت السعودية جولة محادثات موسعة مع الولايات المتحدة جمدتها الحرب في قطاع غزة إلى حد كبير، حيث هدفت إلى التوصل الى اتفاق تاريخي يضع حدا للنزاع العربي الإسرائيلي عبر تأمين شروط الرياض لضمان أمنها واقتصادها على محور تطبيع العلاقات مع إسرائيل وسط التأكيد على ضرورة اعتماد حل الدولتين الذي يؤمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل.