بعد الانسحاب من المحكمة الدولية: محادثات لنقل السفارة الهنغارية من تل أبيب إلى القدس

بدأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو زيارة رسمية اليوم (الخميس) الى هنغاريا، وأفاد المراسل السياسي في قناتنا العبرية نداف إليميلخ، الذي يتواجد مع وفد نتنياهو، أنه بعد انسحاب هنغاريا من المحكمة في لاهاي - تجري المفاوضات لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، بينما أعربت بوخارست عن موافقتها من حيث المبدأ على هذه الخطوة.

وكما ذكرنا فإن هنغاريا هي أول دولة تنسحب من المؤسسة القضائية الدولية. وعمل رئيس الحكومة الإسرائيلية مع نظيره الهنغاري فيكتور أوربان لدفع هذه الخطوة، وقال أحد أعضاء الوفد المرافق له: "نأمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى".