توم باراك: إسرائيل وسوريا قريبتان من اتفاق "خفض التصعيد"

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) إن سوريا وإسرائيل قريبتان من التوصل إلى اتفاق "خفض التوتر". في إطار الاتفاق، ستتوقف إسرائيل عن الغارات - بينما ستوافق سوريا على عدم نشر أسلحة ثقيلة بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

بحسب أقوال باراك، فإن الاتفاق سيشكل خطوة أولى نحو الاتفاق الأمني الذي تتفاوض عليه الدولتان. وأضاف باراك أن الرئيس ترامب ضغط بقوة للإعلان عن اتفاق شامل هذا الأسبوع، لكن الجانبين أدركا أن ذلك لن يكون ممكنًا بسبب الجداول الزمنية ورأس السنة العبرية.

وفي هذا السياق، تحدث رئيس سوريا، أحمد الشرع، أمام المبعوث باراك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وقال: "نحن نخاف من إسرائيل، نحن نخشاها - وليس العكس".

مصدر إسرائيلي رفيع أفاد أمس لقناة i24NEWS أن هناك "احتمالاً كبيراً لعقد لقاء بين رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس سوريا أحمد الشارع في واشنطن يوم الإثنين".

في الأسبوع الماضي، أفاد مصدر سوري مقرّب من الشرع لـ i24NEWS أنه في الأسبوعين الأخيرين حدث تقدم كبير جدًا في طريق التوقيع على اتفاق أمني بين إسرائيل وبلاده. وقال إنه لا يستبعد أيضًا إمكانية عقد لقاء ثلاثي إسرائيلي-سوري-أمريكي. وفي الوقت نفسه، أفاد تقرير سوري نقلاً عن مصدر دبلوماسي بأن لقاء إسرائيلي-سوري سيعقد في باكو، عاصمة أذربيجان.